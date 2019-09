Aravete koolis õpivad õpilased istumispallidel

"See aitab sul selja sirgena hoida ja et sa õpid jalad maas istuma," ütles 3. klassi õpilane Mia-Lisette.

Klassijuhataja Liis Kumpas ütleb, et eelmisel aastal, kui tekkis võimalus küsida sihtasutuselt Innove raha õppetöö rikastamiseks, ei kõhelnud ta hetkegi, et kool vajab istumispalle, käimiskarke ja teisi liikumisvahendeid ning õppemänge.

Istepalle kasutavad nüüd kõik esimese kuni neljanda, aga ka mõned vanemate klasside õpilased.

"Laste rüht muutub järjest halvemaks, seega tundus hea mõte olevat koolis seda rühti siis natukene parandada nii palju, kui see meie võimuses on," rääkis Kumpas.

Ta rääkis, et eelmisel aastal oli tema klassis prooviks kolm palli. "Ma pean ütlema, et käis tormijooks selle peale, et üldse saaks neid palle siin kasutada. Ja kui meil nüüd sellel aastal on kõik pallid olemas, siis tegelikult enamik klasse on ikkagi positiivselt meelestatud nende pallide osas. Klassis on tõesti vaikne sest laps, kes muidu ei ole võimeline paigal istuma või see on tema jaoks raske, siis need lapsed saavad nüüd ennast palli peal natuke liigutada ilma et nad teisi segaksid sellega, mis tagab ka tegelikult parema distsipliini klassis," lausus Kumpas.