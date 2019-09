Tõenäoliselt viimane suveilm tõi inimesed Pärnus veel rannamõnusid nautima

Sügisene pööripäev on alles 23. septembril, aga soojemad suveilmad on tõenäoliselt juba lõppenud. Teisipäeval käisid inimesed veel Pärnu supelranda nautimas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tulime vaatama, et päris ilus ilm on, et võtaks natuke päikest veel," rääkis Tallinnast Pärnu randa sõitnud Kristjan.

"Ega polegi sellist aastat olnud, kus sa 10. septembril saad nii 25 kraadiga olla rannas. Isegi juulikuus ei olnud sellist ilma," tõdes Rein.

Lätist Pärnusse saabunud Stefan ja Elen pole varem Eestis käinud. "Ma tulin siia bussiga Riiast. Et näha merd. Reisida. Et oleks lõbus. See on esimene kord, esimene tund Eestis," ütles Poolast pärit Stefan.

Esmaspäeval käisid nad Jurmala rannas. "Seal oli külmem. Täna on hästi," märkis Belgiast pärit Elen.