Paar päeva toovad veel 20-kraadise soojuse, kuid ilm läheb vihmasemaks

Teisipäevane ilm pani ilusa punkti lõppevale suvele ning mitu Eesti linna said ka uue soojarekordi. Edasi läheb vihmaseks, kuigi paaril päeval ulatub temperatuur mõnel pool veel 20 kraadini.

Kolmapäeva öösel jõuab saartele vihm. Puhub valdavalt kagutuul, mis rannikul tugevneb puhanguti 20 meetrini sekundis. Sooja on 12 kraadi mandril kuni 16 kraadi saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis pilvine ning sajab vihma. Ida pool on taevas veel selgem ja ilm sajuta. Kagu- ja lõunatuul puhub 3 kuni 12 meetrit sekundis, rannikul iiliti tugevamalt. Temperatuur jääb 13 ja 17 kraadi vahemikku.

Päeval tiheneb pilvisus veelgi ja vihmasadu jõuab pärastlõunaks Ida-Eestisse, väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse, puhudes kuni 14 meetrit sekundis, rannikul on puhanguid kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on rohkem Kagu- ja Ida-Eestis - kuni 21 kraadi.

Nädala teine pool on valdavalt pilvine ja vihmane, neljapäeval levib sadu ka ida poole. Sooja võib olla veel kuni 22 kraadi.

Reedest alates on hoovihma tõenäosus juba kõikjal ning päeval sooja kõige rohkem 16 kraadi. Nii öine kui ka päevane keskmine temperatuur läheb järjest jahedamaks.