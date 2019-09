Tuntud perearsti ähvardab petturist patsiendi tõttu tagasinõue haigekassalt

Kivimäe perearstikeskuses on terviseameti hinnangul alates 2018. aasta augustist kuni 2019. aasta maini ehk üheksa kuu jooksul ühele patsiendile välja kirjutatud 1590 purgi jagu retsepte, millest on välja ostetud 1329 purki ehk retsepte kirjutati välja rohkem kui 70 000 euro eest, millest haigekassa maksis kinni enam kui 52 000 eurot.

Kõnealuses juhtumis on oluline, et patsiendil, kellele arstid, õed toitesegu välja kirjutasid, on sellele õigus, aga terviseameti hinnangul on patsient keskust ära kasutanud isikliku kasu saamise eesmärgil.

Perearstikeskuse töötajad põhjendasid juhtunut esmalt suure töökoormusega, lisaks toodi välja ebaproportsionaalselt ebamõistlik tervise infosüsteem, mis ei anna arstile kohe ülevaadet patsiendi raviloost.

Karmel Jolleri sõnul saadi juhtumile jälile, kuna perearstikeskusel endal tekkis kahtlus, millest teavitati haigekassat ning terviseameti menetluse tulemustele tuginedes tuleb haigekassal nüüd otsustada, mida Kivimäe perearstikeskusega teha.