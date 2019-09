ERR on tudengite seas tööootuste uuringu kohaselt populaarsuselt 6. kohal

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt läbi viidud õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2019. aastal Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivsemaks tööandjaks rahaülekandeteenust pakkuv Transferwise Ltd Eesti filiaal. Eesti Rahvusringhääling (ERR) on 6. kohal.