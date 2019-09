"Pealtnägija": kortermajade haldaja tõmbas elanikele koti pähe

Linna Haldus OÜ pole võib-olla massidele tuttav firma, aga ta teenindab pealinnas ligi pooltsada hoonet. Nüüd kahtlustatakse, et firma on vee ja elektri eest tasutud rahade ning remondifondi kogutud tuhandetega sisuliselt kadunud ja kättesaamatu ning kõige äärmuslikumal juhul lülitati ühest kortermajast juba elekter välja. Lisaks on õhus märgid, et firma laseb rahvakeeli väljendudes juriidiliselt "otsi vette", selgub kolmapäevasest ETV saatest "Pealtnägija".

2005. aastal asutatud Linna Haldus OÜ on üks paljudest Tallinnas toimetavatest haldusfirmadest, mis pakub kinnisvarahalduse teenuseid porimati vahetusest kuni raamatupidamiseni. Firma enda andmetel kuulub portfelli kokku 45 korrusmaja Tallinnas, teiste seas näiteks Pelgulinnas Ristiku ja Kolde puiestee ristmikul asuv majadekompleks ning Kristiines Sõpruse puiestee 29 elamu.

"Erinevatel põhjustel ei saanud korteriühistut siin tehtud, kuna huvid on igas suunas erinevad, sai tollel ajal lihtsalt valida nii-öelda valitseja, kes siis meie eest justkui majandaks, me raamatupidamist teeks, vee-, prügiarved laiali jagaks," rääkis Ristiku 58 elanik Kaido Müürsepp.

Osa ligi poolesajast majast tellivad haldusfirmalt vaid üksikuid teenuseid, nagu koristamine või gaasikatla hooldus, ja tasuvad arve järgi. Samas võttis hulk maju täisteenust ehk Linna Haldus valitses sisuliselt kõiki nende rahaasju.

"Kuna korteriühistut ei ole, juriidilist keha ei ole, kelle arvele maksta, siis jah, Linna Haldus siis sisuliselt vahendas teenuseid, Tallinna Vett ja siis prügi, eks ole. Mingisugune hulk raha on siis kogutud nõndanimetatud remondifondi, mis siis teoreetiliselt peaks istuma Linna Halduse arveldusarvel," ütles Müürsepp.

See tähendab, et lisaks jooksvate arvete tasumisele kogusid Ristiku tänava asukad haldusfirma kontole ligi 7000 eurot remondifondi ja Vabriku tänava majas 6000 eurot, aga leidub ka maju, kus summa ületab 10 000 eurot. Kuigi üksikuid tõrkeid esines ka varem, siis kõige valjem häirekell hakkas lööma sel suvel. Müürsepa sõnul oli nende majas selleks signaaliks asjaolu, et prügi hakati kaootiliselt vedama. Elanikud ei aimanud, et tõrgete põhjus on lihtsalt tasumata arved. Selgus saabus, kui mitme kortermaja postkasti potsatasid võlateatised vett, elektrit või gaasi pakkuvatelt firmadelt.

"Korteriomanikud, kes rõõmsalt on maksnud oma arved ilusti ära teadmises, et vajalikud rahad jõuavad ka teenustepakkujateni, ehk siis noh, eelkõige siis Tallinna Veeni, siis see kurb tõsiasi selgus, et need rahad väga ei ole jõudnud sinna," ütles Müürsepp.

Iga juhtumi puhul on pisut erinevad detailid, aga kui elanikud hakkasid aru pärima, siis firmajuht Jaanika Alasi telefonile ega e-kirjadele ei vastanud.

Kõige drastilisem näide on Rästa 18, kus ühel ilusal augusti päeval lülitati elekter lihtsalt välja. Seal said korteriomanikud elektrifirmaga Linna Haldusest mööda minnes kokkuleppele ja sõlmiti uus leping, aga Eesti Energia kinnitas "Pealtnägijale", et Linna Haldusel on endiselt maksmata ligi 10 000 eurot ja probleemid kümnekonna maja elektriarvetega. Sama kinnitas Tallinna Vesi.

Kusjuures veefirmal on niigi vintsutatud elanikele eriti halb uudis. Kui näiteks Eesti Energia ja Eesti Gaas ei nõua võlga elanikelt, vaid Linna Halduselt, kellega neil lepingud, siis Tallinna Vesi küsib saamata jäänud tuhandeid just korteriomanikelt, kes arve enda teada juba maksid.

"See on seadusest tulenev nõue, et leping peab Tallinna Veel olema kinnistuomanikega ja kinnistuomanikega sõlmitud lepingu alusel tekkinud võlg on kinnistuomanike oma. Selles mõttes olukord kahtlemata ei ole nende kinnistuomanike jaoks rõõmustav," ütles AS-i Tallinna Vesi kliendisuhete juht Eliis Randver. Linna Haldusega puudub Tallinna Veel tema sõnul igasugune juriidiline kokkupuude.

Elanikud on seda nördinumad, et nemad kuulsid jamast alles pool aastat hiljem, kui võlad ulatusid juba tuhandetesse.

Kuna maju on palju ja pilt killustunud, siis probleemi täielikku ulatust on raske hinnata, aga näiteks Vabriku 35b elanikke esindav advokaat Robert Sarv lõi kokku, et reservfondi ja arvetega on haldusfirma omastanud ainuüksi selle kortermaja asukatelt enam kui 10 000 eurot. Arvestades, et avalik register näitab Linna Haldusel endal juba 32 000 euro suurust maksuvõlga, siis rahvas kardab rahast ilma jäämist ja seetõttu tegi advokaat eelmisel nädalal nende nimel politseisse kuriteoteate. Politsei ongi juhtumi uurimiseks kriminaalasja algatanud.

"Pealtnägija" suhtles väljaspool kaamerat suure hulga Linna Halduse portfelli kuuluvate majade inimeste ja ka mõnede haldusfirma töötajatega ning välja joonistus pilt, kuidas ettevõtte juht Jaanika Alasi ei saanud majandamisega hakkama, asjaajamine oli korrapäratu ja ka töötajatele jäid palgad maksmata. Ärinaine ise ei taha teemat kuidagi avada.

"Meediaga suheldes ma intervjuud ei anna. Vastan teie küsimustele e-maili teel esimesel võimalusel meeleldi," ütles Alasi "Pealtnägijale" telefoni teel.

E-kiri Alasilt laekus lõpuks kolmapäeva pärastlõunal, mis on avaldatud allpool.

"Pealtnägija" loos on veel oluline puänt: eelmisel neljapäeval tehti äriregistrisse kanne, et Linna Haldusel on uus juhatuse liige, mis lõhnab selle järele, et firma läheb likvideerimisele. Hiljuti asutas Jaanika Alasi juba uue ettevõtte: Poska haldus ja remont OÜ.

Jaanika Alasi meilitsi edastatud selgitus "Pealtnägijale"

Linna Haldus on haldusturul tegutsenud 13 aastat. Pika tegevusaja jooksul on olnud häid aega ja kahjuks ka halvemaid. Ilmselt on raskused tingitud erinevatest teguritest, hadusturu konkurents, töötajate vahetused, kes on tehtud haldusfirmadesse kliendid kaasa viinud, säilinu suured üldkulud jne.

Firma majanduseisu ja tekkinud võlgnevuste suurust ma ei kommenteeri. Küll aga lisan, et paljude klientidega on sõlmitud kokkulepped võlgnevuste tasumiseks hetkel pakutava teenuse baasil. Ehk siis pakume jätkuvalt komplektset haldusteenud ning vajaminevaid remonditöid ning tasaarveldame majade võlgnevused mõistliku aja jooksul.

Pean vajalikuks lisada, et oleme koostöövalmid ja soovime leida sobivaid lahendusi mõlemale poolele.

"Pealtnägija" on ETV eetris kolmapäeval algusega kell 20.05.