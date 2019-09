USA-s mälestati 11. septembri terrorirünnakuid

Rängima USA-d tabanud terroriakti ohvrite lähedased kogunesid New Yorgis Ground Zeros, kus 18 aasta eest lendasid kaks reisilennukit Maailma Kaubanduskeskuse (WTC) kahte pilvelõhkujasse. Rahvahulk vaikis minutiks ning kell 8.46 kõlasid ka kellad. Sellega mälestati hetke, mil üks lennukitest põhjapoolsesse torni sisse sõitis.

"Tunnen, et kui me ei tuleks, siis nad ei pea seda korraldama. Tahan, et inimesed mäletaksid," ütles rünnakus oma abikaasa Joeli kaotanud Margie Miller.

President Donald Trump osaleb mälestusüritusel kaitseministeeriumi peahoones Pentagonis, mida tabas samal päeval teine terrorirünnak. Pentagoni peaks saabuma ka toonane president George W. Bush.

Asepresident Mike Pence peaks pidama kõne Pennsylvanias Shanksville'i linna lähistel, kus üks kaaperdatud lennuk alla kukkus.

Rünnakutes WTC kaksiktornile New Yorgis ja Pentagoni hoonele ning kaaperdatud lennuki hukus sai surma ligi 3000 inimest. Rünnaku korraldas islamiäärmuslik terrorivõrgustik Al-Qaeda.