Ilm muutub sügiseseks

Lähipäevil on ilm sajune, tuuline ja jahe.

Neljapäeva öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool, pärast keskööd kohati hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 7 kuni 12, puhanguti kuni 14, saartel ja läänerannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul jõuab saartele sajuala. Lõuna- ja edelatuul püsib tugev, ulatudes sisemaal iiliti 14, rannikul 20 meetrini sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päeval levib vihmasadu läänest ida suunas, pärastlõunal saartelt alates sajuhood lakkavad ja taevas selgineb. Puhub edelatuul 7 kuni 12, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Reedel on ilm vihmane ja tuuline, õhtu poole paraneb veidi. Öösel on sooja 10 kuni 15, päeval 13 kuni 17 kraadi.

Laupäeva öösel on sadu harv, päeval on sajuhooge laialdaselt üle maa. Veidi nõrgenev tuul pöördub loodesse ning kannab jahedust: öösel on sooja 5 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 13 kuni 16 kraadi.

Pühapäeva öö tuleb kõrgrõhuharjas rahulik ja karge: õhutemperatuur on 3 kraadist sisemaal 12 kraadini rannikul, maapinna lähedal langeb temperatuur kohati 0 ümbrusesse. Päeval jõuab merelt tihe sajuala ning tuul tõuseb tormiks. Sooja on 11 kuni 13, lääne pool kohati 15 kraadi.

Vihmahoogudega algab ka uus nädal.