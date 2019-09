Politsei pidas kinni Viljandimaal naise tapmises kahtlustatava

Politsei pidas kolmapäeva õhtul Pärnumaal kinni 30-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada 35-aastase Ülle tapmises Viljandimaal. Uurijate hinnangul pani kahtlustatav kuriteo toime isiklike suhete pinnalt.

Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel tuli Ülle 27. augustil oma kodukandis bussilt maha ning tegi koduteel juttu talle tuttava 30-aastase mehega. Pärast seda ei olevat keegi Üllet enam näinud, ta kuulutati teadmata kadunuks. Piirkonnas viidi läbi mastaapsed maastikuotsingud ning paralleelselt kogus politsei oma allikatest juhtunu kohta lisainfot, mis viis veendumuseni, et naise kadumine ei ole tema vaba tahe. Juhtunu uurimine jätkus kriminaalmenetluses.

Naise vägivallatundemärkidega surnukeha leiti 9. septembril Mulgi vallas järvest, mis asub ligikaudu 50 kilomeetri kaugusel Ülle kodust ja kohast, kus teda viimati nähti.

Politseioperatsiooni käigus pidas politsei 11. septembri õhtul Pärnumaal kinni 30-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes kahtlustatakse Ülle tapmises. Kehtivaid kriminaalkaristusi kahtlustataval ei ole.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Toomas Liiva sõnul esitab prokuratuur kohtule taotluse kahtlustatava vahistamiseks.

Kriminaalmenetluse käigus selgitatakse veel naise täpne surma põhjus, tapmisele eelnenud sündmused ja muu vajalik info. Mees on praeguseks tapmises kahtlustatavana üle kuulatud. "Mehe käitumist ja kuriteo raskust hinnates on põhjust arvata, et vabaduses võib ta hakata uurimisest kõrvale hoidma või panna toime uue kuriteo ja seetõttu taotleb prokuratuur kohtult tema vahistamist," ütles Liiva.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et tegu on harukordse juhtumiga, kus Lõuna-Eesti ühes turvalisemas külas satub koju suunduv naine päise päeva ajal nii raske kuriteo ohvriks.

"Praegu saame öelda, et tegemist ei olnud juhuslikult valitud ohvriga, vaid kuritegu toimus isiklike suhete pinnalt. Selle juhtumi võimalikult kiire lahendamine ja kogukonnale turvatunde tagasi andmine oli algusest peale ja on jätkuvalt politseile väga oluline," sõnas Sass.

Tapmise eest võib kohus karistada kuue- kuni viieteistaastase vangistusega. Uurimist juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.