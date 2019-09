Ehkki mõned teenusepakkujad on teavitanud kliente laupäeval jõustuvast Euroopa Liidu direktiivist, mis muudab veebimaksed keerulisemaks, ei tohiks Swedbanki hinnangul tegelikult Eesti tavakliendi jaoks midagi muutuda, sest meil on süsteemid juba praegu piisavalt turvalised.

Laupäeval jõustub Euroopa Liidu direktiiv, millega peaksid internetimaksed kogu Euroopas turvalisemaks muutuma. Ka mõned Eesti teenusepakkujad on teavitanud oma kliente peatsest maksete keerulisemaks muutumisest.

Näiteks saatis Wolt laiali kirja, kus ütleb, et ilmselt peab tulevikus tellimust tehes tegema paar lisasammu ning üldreegel on, et kõik üle 30-eurosed ostud ning iga kuues ost tuleb turvalisemalt autentida.

"Maksmise protsess muutub kahjuks keerulisemaks ja aeglasemaks," tõdes toidukullerfirma.

Swedbanki hinnangul ei pruugi aga tavaklient muudatusi märgatagi. Panga kaarditeenuste juht Tõnu Ots ütles ERR-ile, et tavalise kliendi jaoks ei muutu veebimaksetega seoses 14. septembril jõustuva Euroopa Liidu ülese direktiiviga eriti midagi.

"Suurem osa veebis tehtavatest Eesti-sisestest maksetest toimuvad pangalingi kaudu. Pangalingi süsteem vastab juba uutele nõuetele ning siin muudatusi ei toimu," selgitas ta.

Otsa sõnul ei ole muudatusi oodata ka Eesti kaupmeeste juures kaardiga makstes, sest enamik neist on juba liitunud turvaliste internetiostude programmiga 3D Secure ning lisaautentimise küsimine on klientidele juba tuttav.

Küll aga hakkavad kaupmehed, kes tegutsevad Euroopa Liidu majanduspiirkonnas väljaspool Eestit, laiemalt turvaliste internetiostude programmi kasutama ning küsima maksele lisakinnitust.