Laupäeva öö on vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub loode- ja läänetuul 7 kuni 11, rannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on samuti siin-seal hoovihma, kuigi pilvisus on hõredam. Tuul puhub edelast-läänest 6 kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Temperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Päeval hakkab lääne poolt alates vihm raugema ja saartel on juba vahelduv pilvisus. Kesk- ja Ida-Eestis veel sajab ning võib äikestki olla. Lääne- ja loodetuul puhub 7 kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub mitmel pool 15 kraadini.

Kui laupäeva õhtul natukenegi selgemaks läheb, siis pühapäeva hommikul pilvisus taas tiheneb ja hakkab vihma tibutama. Päev tuleb juba tiheda vihmasaju ja kõleda tuulega.

Tõenäoliselt on pühapäeva öösel ka suvelõpu esimene öökülm, sest Ida-Eestis võib temperatuur maapinna lähedal 0 kraadini langeda.

Esmaspäevast kolmapäevani lubab prognoos hoovihma iga päev, kuid taevas on mõningaid selginemisi pisut rohkem. Keskmised temperatuurid on tagasihoidlikud nii päeval kui ka ööl - vastavalt 11 kuni 13 ja 5 kuni 9 kraadi.