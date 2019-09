Võrulased istutasid tulevasse parki 2000 puud

Võru linna läbib Koreli oja ja veel 15 aastat tagasi oli ojaäärne ala võssa kasvanud ja reostunud. Nüüd on aga sinna kerkimas puhkepark, mis vastab linlaste unistustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rääkisime õpetajatega, mida oleks siis vaja, et keskkonnahariduse andmine oleks lõbus ja huvitav. Ongi tulemas need n-ö õuesõppeklassid, veevõtukohad, et saaks ohutult veeproovi võtta. Eakad ütlesid, et nemad tahavad sellist mänguväljakut, kus saaks petanki mängida. Siis väikeste laste vanemad soovisid, et oleks mänguväljak ja tehisliumägi, sest, olgem ausad, Võrus ei ole kohta, kus laps saaks talvel ohutult liugu lasta. Noored poisid kirjutasid mulle, et nemad tahaks parkuurparki ja sinna tuleb siis parkuurpark. Siis veel ühed härrasmehed kirjutasid, et nemad tahaks, et oleks välifitnessi ala. Mulle kirjutas üks ema, ütles, et "teate, minu laps läks esimesse klassi ja ta väga tahaks oma lapse ja terve selle esimese klassi kooliteele puu panna" ja nüüd nad istutavadki seda," selgitas Võru linna arendusnõunik Tiina Hallimäe.

Tema sõnul kutsutakse parki Paju pargiks, sest väga suur osa puudest ja põõsastest, mis sinna istutatakse, on pajud. "Siia istutatakse 132 puud ja 2200 põõsast ja nendest pajuliike on 39," sõnas ta.