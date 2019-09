Pühapäeva öösel on veel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning hoovihma sajab vaid kohati. Tuul hakkab aga lääne poolt alates vaikselt tugevnema. Sisemaal on õhutemperatuur on 3 kuni 8, Ida-Eestis võib maapinna lähedal langeda paiguti ka 0. Saartel ja läänerannikul on sooja 7 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul läheb Lääne-Eestis taevas pilve ja vihmasadu levib saartelt mandrile, kohati võib olla ka äikest. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5 kuni 10, puhanguti 14 meetrini sekundis. Saartel ja läänerannikul ulatuvad aga puhangud 23 meetrini sekundis. Sooja on 6 kraadist sisemaal 14 kraadini rannikul. Seega pühapäeval toimuval Tartu rattamaratonil osalejatel tuleb arvestada tugeva tuule ja tiheda vihmasajuga.

Päev on pilvine ja vihmane. Kohati võib olla äikest ning sadu on tugev. Ilmselt hõrenevad sajupilved alles õhtul. Puhub edela- ja lõuna-, õhtul edela- ja läänetuul 8 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis, saartel ja rannikul aga 12 kuni 18, puhanguti kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on päevaks oodata 11 kuni 16 kraadi.

Ka esmaspäeval on ilm tuuline ja ajuti vihmane. Teisipäeval peaks tuul rahunema, kuid mitmele poole on oodata hoovihma.

Nädala keskpaigas vihmavõimalus väheneb, kuid õhutemperatuur hakkab päev-päevalt langema ning nädala teises pooles pole välistatud ka kerge öökülm.