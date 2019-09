Vananenud ja liigsete normide ja reeglite tühistamine sai vene bürokraatlikus keeles "reguleerimisgiljotiini" nime. Sel nädalal püstitas Dmitri Medvedev tõelise rekordi, kui giljotiini alla sattusid korraga 220 319 normatiivakti. Tühistatute dokumentide nimede loetelu võttis ligi kaks tuhat lehekülge.

"Tühistatakse see, mis on juba vananenud, millel ei ole mõtet. Näiteks puudutab see ühiskondliku toitlustamise sanitaarnorme ja reegleid. Seniste normide järgi pidi olema eraldi ruum munade

purustamiseks ja oli kehtestatud omleti suurus sentimeetrites," selgitas majandusekspert ja carnegie.ru autor Aleksandra Prokopenko.

Peaminister Dmitri Medvedev tunnistas näiteks kehtetuks 1978. aasta määruse "Ülevenemaalise küülikute- ja loomapidajate seltsi küsimustes".

Majanduse kõrgkooli õigusliku reguleerimise instituudi direktor Anna Dupan ütles, et küülikud on juba piisavalt reguleeritud.

"See dokument, mis tühistati, oli juba mittevajalik. Aga keegi kontrollija võis seda kasutada nagu õnge, et kontrollida selle dokumendi normide täitmist," märkis ta.

Kuid igasugused kontrollorganid ei taha niisama oma volitustest loobuda.

"Mõned ametkonnad arvavad, et nende kontrollimisvolitused eri valdkondades ei peaks sattuma giljotiini alla. Nii et valitsus muidugi hea meelega võtaks need volitused ära, aga ametkondade sisemine vastuseis on suur," rääkis Prokopenko.