Teisipäeval kaugeneb tormi tõstnud madalrõhkkond Venemaa põhjaalade kohale, selle järel on öösel loodetuule puhanguid 17 m/s, päevaks tuul rahuneb. Hoogsajupilvi on seevastu öösel hõredamalt, päeval taas laialdasemalt. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 4..9, rannikul 12°C-ni, päeval on 10..14°C.

Kolmapäeval kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele, aga katab ikka laialdase piirkonna Läänemere ümbrusest Musta mereni. Madalrõhkkonna lääneserva mööda pääseb põhjakaarest külm takistusteta lõuna poole liikuma. Ka niiskust tuleb juurde.

Öösel võib sisemaal sajuhooge harvem olla ja kus taevas selgineb, seal langevad miinimumtemperatuurid õhus 2..7°C, maapinnal võib 0°C lähedale langeda. Päeval on vihmahooge laialdasemalt ja õhusooja vaid 10..13°C. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge küll harvem, kuid päris kuivalt läbi ei saa. Loode- ja põhjatuul on mõõdukas, saartel võib päeval tugevneda. Õhutemperatuur on öösel 1..6°C, maapinnal on öökülmaoht, rannikul jääb 10°C ümbrusse, päeval 8..12°C.

Reedel on ülekaalus küll kõrgrõhuhari, aga mõni paik saab ikka sajuhoo ja siis võib vihma sekka ka lumekruupe tulla. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 1..6°C, maapinnal on suur öökülmaoht, rannikul jääb 10°C ümbrusse, päeval 8..11°C.