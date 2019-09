Ukraina vaeb Läänemere ja Musta mere ühendamist veeteega

"On paar väga ambitsioonikat taristuprojekti, millest me oleme hakanud rääkima. Me peame proovima Lääne- ja Musta mere veeteega ühendamist, see on täiesti reaalne. See on veeteede E-40 projekt, mille osas tuleb jõuda leppeni Poola ja Valgevenega," ütles ta Kiievis Jalta Euroopa Strateegia (YES) konverentsil.

Nende lepeteni jõudmiseks on peaministri sõnul vaja luua konstruktiivseid suhteid. "Me oleme juba alustanud selle tegemist," lisas Gontšaruk.

Projekti järgi ühendataks mered läbi jõgede. Üle 2000-kilomeetrine veetee kulgeks läbi Wisła, Lääne-Bugi, Prõpjatsi ja Dnepri jõe.