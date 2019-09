Tervise Arengu Instituut: eriti murettekitav on laste rasvumine

Vaatamata Tervise Arengu Instituudi püüdlustele panna Eesti inimesi tervislikumalt sööma, on rasvumine kasvav tendents. Eriti ohustatud on nooremad koolilapsed. Instituut loodab, et peagi toob veidi leevendust nüüdisaegsem toitlustamisnõuete määrus koolidele ja lasteaedadele.

Tervise Arengu Instituudi viimasest suurest toitumisalasest uuringust selgus, et tugevalt üle poole Eesti rahvastikust on rasvunud. Mitmed väiksemad uuringud näitavad, et asi läheb aina hullemaks.

Instituut alustaski taas kampaaniat, mis peaks inimestele tasakaalustatud toitumise olulisust meelde tuletama.

Eriti murettekitav on laste rasvumine, sest uuringute kohaselt on kolmandik lastest ülekaalulised. Eriti puudutab see äsja kooliteed alustanud lapsi.

"Kui ta tuleb sellest turvalisest lasteaiakeskonnast välja, kus tal oli päevakava paigas, kus ta saab normaalselt süüa, tal on pidev liikumine garanteeritud, satub ta koolikeskkonda, kus ta peab ise oma otsuseid tegema. Ta on üksinda kodus. Mine tea, kas vanemad on jätnud talle süüa või mitte. Tihtipeale need lihtsad valikud – saiakesed või muud sellised asjad," rääkis Tervise Arengu Instituudi toitumise ekspert Tagli Pitsi, kelle sõnul väheneb kooli minnes lastel ka liikumine.

Instituudis valmib peagi uus toitlustamisnõuete määrus lasteaedadele ja koolidele. Praegune määrus on aastast 2008. Pitsi toob näite selle kitsaskohast.

"Süsivesikute nõudmine on 55 protsenti energiast, ja ei ole täpsustatud, mis allikatest see tulema peab. Et selle määruse järgi toitlustada, tihtipeale lisatakse toitudesse hästi palju suhkrut, see on kindlasti üks asi, mida me kõvast alandame. et oleks normaalsed süsivesikute allikad – täisteratooted, puu- ja köögiviljad," ütles Pitsi.

Uus määrus pannakse varsti välja arvamuse kogumiseks ning seejärel saab sotsiaalminister selle kinnitada.