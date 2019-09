Pärnu abilinnapeaks esitati Varje Tipp

Varje Tipp kuulub Keskerakonda, on Pärnu linnavolikogu liige ja töötab Pärnumaa kutsehariduskeskuses arendusjuhina. Oma võimalikku ametivahetust polnud ta veel nõus kommenteerima.

Linnavolikogu 26. septembril toimuvale istungile esitab vastava eelnõu linnapea Romek Kosenkranius.

"Praegu on tõesti nii, et abilinnapea koht on täitmata. Ja 26. septembril on volikogu istung, kus on linnapeal kavas esitada vastav eelnõu uue abilinnapea nimetamiseks. Linnapea peab lähtuma koalitsioonileppest ja koalitsioonilepingus on, et hariduse ja sotsiaalvaldkonna abilinnapea koht kuulub Keskerakonnale," rääkis Kosenkranius, kelle hinnangul saab Tipp raske valdkonna.

"Loomulikult on see raske valdkond, juba eelarvemahu järgi näeme, et üsna suur osa eelarvest, üle poole, ongi sotsiaalvaldkonna ja hariduse peal," ütles ta.