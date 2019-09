Trump nõuab New York Timesi ajakirjanike ja juhtkonna tagasiastumist

Trumpi pahameele põhjustas hiljuti New York Timesis ilmunud artikkel, kus tehakse uusi paljastusi ülemkohtunik Kavanaugh ahistamisjuhtumite kohta.

Kavanaugh vastu esitatud ahistamissüüdistused ei leidnud mullu pärast FBI uurimist kinnitust ning ta nimetati ülemkohtunikuks. Naised süüdistasid Kavanaugh`d seksuaalses ahistamises 1980ndatel keskkooli ja ülikooli ajal.

New York Timesi pühapäeval avaldatud artiklis räägitakse uutest väidetavatest ahistamisjuhtumitest. Ajaleht pidi pärast artikli avaldamist siiski loole lisama, et väidetav ahistamisohver ei mäleta kirjeldatud sündmust ega ole nõus ka avalikult sellest rääkima.

Trump teatas Twitteris, et tema hinnangul on New York Timesi maine taoliste lugudega – ta nimetas samas ka enda kohta kirjutatud lugusid tema Venemaa-kontaktidest valimiskampaania ajal– rikutud ning ei praegune juhtkond ega ajakirjanikud suuda seda taastada. Trumpi hinnangul peaksid kõik Kavanaugh artiklitega seotud inimesed ajalehest lahkuma.

I call for the Resignation of everybody at The New York Times involved in the Kavanaugh SMEAR story, and while you're at it, the Russian Witch Hunt Hoax, which is just as phony! They've taken the Old Grey Lady and broken her down, destroyed her virtue and ruined her reputation...