Laar tegi ettepaneku nimetada Eesti Panga nõukogusse Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane.

Isamaa endise juhi Laari esitatud nimekiri võib varasemate hinnangute kohaselt riigikogus hääletusele tulles tekitada vastuolusid nii opositsioonis kui ka valitsusliidus.

Opositsioonilise Reformierakonna esimees Kaja Kallas on öelnud tema erakond ei saa ettepanekut toetada, kuna seda ei ole nendega läbi räägitud, see on poliitiliselt tasakaalustamata ja peaks kaasama rohkem eksperte. Laar on pakkunud Reformierakonna esindajana nõukogusse välja Jaanus Tamkivi, kuid Reformierakond ise tahaks näha seal Andres Sutti.

"Kui vaadata poliitikuid selles nõukogus, siis see ei ole kuidagi tasakaalus. Isamaast on seal kaks inimest Mart Laar ja Rein Minka, see on riigikogu tagantpoolt teine kõige väiksem fraktsioon, sotsidest on üks esindaja, EKREst pole ühtegi ja Reformierakonnast ja Keskerakonnast on mõlemast," rääkis Kallas juulis ERR-ile.

Väidetevalt tekitas nimekiri suvel rahulolematust ka Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ridades. Peaminister Jüri Ratas ütles, et Laaril oleks enne nimekirjaga riigikogusse tulemist mõistlik pidada läbirääkimisi ka riigikogu fraktsioonidega.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles enne komisjoni istungit ERR-i raadiouudistele, et kõigi fraktsioonide juhid kahetsesid, et see nimekiri nii hilja esitati. "Ja teiseks peale ühe erakonna teised ei ole rahul, kuidas seda nimekirja kokku pandi," lisas Kokk.

Eesti Panga nõuikogu liikmete volitused lõppesid juba veebruaris, kuid nõukogu esimees Laar esitas nõukogu uue koosseisu riigikogule alles juunis.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt arutatakse otsuse eelnõu uhel lugemisel. Eelnõu lugemisel võib riigikogu liige esitada juhtivkomisjoni ettekandjale ühe suulise küsimuse ning pärast läbirääkimiste lõpetamist pannakse see lõpphääletusele. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.

Kokk ütles ERR-ile, et ei komisjon ega riigikogu liikmed ei saa sellele eelnõule parandusettepanekuid teha.