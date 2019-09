Politsei- ja piirivalveamet plaanib kaotada Haapsalust merepäästeüksuse

Politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla ütles meie Läänemaa korrespondendile Juhan Hepnerile antud intervjuus, et praegu ei ole veel otsustatud, millal see teoks saab. Kohtla sõnul on PPA-l vaja rohkem inimesi oma avamerelaevastiku jaoks ja kuna Haapsalu piirkonnas on olemas kõrgel tasemel vabatahtlik merepääste, siis loodetakse saada Haapsalu kutselise üksuse liikmetest lisajõudu PPA avamerelaevastiku alustele.