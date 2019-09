See tähendab koalitsiooniläbirääkimiste perioodi algust ning võib ohtu seada Netanyahu poliitilise tuleviku.

Esialgsed osalised tulemused näitasid, et Netanyahu peamise rivaali Benny Gantzi erakond on saamas knessetis sama palju kohti kui peaministri partei Likud.

Kuigi tulemused ei taga seda, et Gantzist saab järgmine peaminister, näitavad need, et rohkem kui 10 aastat valitsust juhtinud Netanyahul võivad tekkida raskused ametisse jäämisega.

Keskvalimiskomisjoni avaldatud tulemused, kui loetud oli 35 protsenti häältest, näitasid, et Gantzi ja Netanyahu erakond said mõlemad 120-kohalises knessetis 32 kohta. Likud ja tema liitlased said kokku 56 kohta, ehk viis vähem kui vajalik enamuseks.

Kolm Iisraeli telekanalit edastasid samasuguse tulemuse, kuid märkisid, et see põhineb 90 protsendi häälte lugemisel.

Lõplikud tulemused peaksid selguma kolmapäeval ja võivad ikkagi kalduda Netanyahu kasuks.

Netanyahu teatas, et tahab Iisraelile tugevat valitsust

Netanyahu ütles ööl vastu kolmapäeval valimistulemusi oodates, et tahab Iisraelile eelkõige moodustada tugevat valitsust.

"Lähipäevil alustame läbirääkimisi tugeva sionistlikku valitsuse moodustamiseks, et ära hoida ohtliku sionismivastase valitsuse moodustamine," ütles Netanyahu Tel Avivis toetajatele.

Netanyahu peamine rivaal Benny Gantz kutsus ööl vastu kolmapäeval valimistulemusi oodates üles laiapõhjalise ühtsusvalitsuse moodustamisele.

"Me kavatseme tööd teha laiapõhjalise ühtsusvalitsuse moodustamiseks, mis esindaks võimalikult paljude inimeste tahet," ütles Gantz Tel Avivis toetajatele.

Endise kaitseministri Avigdor Libermani marurahvusliku partei Israel Beiteinu toetus oli küsitlustes kaheksa ja kümne koha vahel ning sellest võib saada kaalukauss valitsuskoalitsiooni moodustamisel. Liberman kutsus öösel üles samuti ühtsusvalitsuse moodustamisele.

Tegemist on teiste üldvalimistega viimase viie kuu jooksul.