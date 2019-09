Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar kinnitas ERR-ile, et sotsid leppisid Reformierakonna fraktsiooniga kokku, et peaministrile küsimusi ei esita.

"Me oleme talle korduvalt küsimusi esitades näinud, et sisuliselt ta seda valitsust ei juhi. Eks me siis esitame küsimusi nendele, kes juhivad," lausus Saar.

"Teiseks on Ratas hakanud kasutama sellist patroniseerivat stiili, mis ei ole täiskasvanute omavahelises suhtlemises kohane," lisas Saar.

Jüri Ratase eelmise valitsuse ajal, möödunud aasta novembrikuus, kuulutas talle opositsioon samuti boikoti. Siis tegid seda koos Reformierakond, Vabaerakond ja EKRE.

"Peaminister ei saa käituda niimoodi, peaminister ei saa võtta sellist hoiakut, et ta mõnitab rahvasaadikuid, ta mõnitab fraktsioone ja teisi erakondi. See on vastuvõetamatu," ütles EKRE esimees Mart Helme siis.

Keskerakonna fraktsioonijuht esitab küsimuse Keskerakonna parteijuhile

Ratasele on kolmapäevases infotunnis esitatud vaid üks, Keskerakonna fraktsiooni juhi Kersti Sarapuu küsimus maksudogmade kohta.

Endine pikaaegne riigikogu liige ja spiiker Eiki Nestor (SDE) kirjutas Facebookis, et seni on riigikogus infotunni osas valitsenud arusaam, et eelis küsimuse esitamiseks peab olema valitsusliitu mitte kuuluval saadikul.

"Miks? Kahel põhjusel. Praktiline - koalitsioonisaadikul on sadu muid võimalusi küsida. Poliitiline- rahva poolt valitud saadiku küsimus ministrile ei tohi olla palagan, kus ministri mõttekaaslane esitab küsimuse ja minister annab vastuse, mida küsija ette juba teab. Eesmärgiga erakonna poliitilist agendat propageerida," kirjutas Nestor.

Riigikogu pressiosakonnast selgitati ERR-ile, et küsimuste järjekorra otsustab riigikogu juhatus ning seni on tavaks olnud, et peaminister võiks vastata esimesena, sel korral lihtsalt rohkem küsimusi ei esitatud.

Infotunni alguses küsis Reformierakonna fraktsiooni liige Urve Tiidus protseduurilise küsimusena, kas on muudetud head tava selle kohta, et infotunnis on eelistatud just opositsioon.

Riigikogu spiiker Henn Põlluaas (EKRE) vastas, et hea tava on ka see, et esimesena vastas küsimustele peaminister. Põlluaas rääkis, et riigikogu juhatus arutas küsimuste esitamise järjekorda ning kaalus kas tõsta Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kaja Kallase küsimus siseminister Mart Helmele (EKRE) peaministrile esitatud küsimusest ettepoole, ent siiski otsustati, et esimesena vastab peaminister. Põlluaas rõhutas ka seda, et hea tava ei välista ka seda, et koalitsioonisaadikud ei saaks küsida.

Ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Jevgeni Ossinovski ütles, et infotund on opositsiooni põhiline formaat.