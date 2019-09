Idüllilisel Begoonia tänaval Viimsis on üks pere nii hirmsas tülis, et pojapoeg üritab 81-aastast vanaema 40 aastat koduks olnud majast kohtutäituri abil välja tõsta. "Pealnägija" kajastas õpetlikku lugu, kus ühe katuse all mitu põlvkonda ning mängu tulevad kinkeleping ja kaasomand.