Trump tühistab California volitused määrata autode heitgaasimäära

California on jõudnud suurte USA autofirmadega kokkuleppele kütusesäästlike autode tootmises. Valitsuse väitel rikub kokkulepe konkurentsiseadusi.

"Trumpi administratsioon tühistab California emissioonide föderaalvabastuse, et toota tarbijale palju odavamaid autosid ning samal ajal muuta autod märkimisväärselt ohutumaks," sõnas Trump Twitteris.

Administratsiooni väitel tähendavad rangemad heitgaasinõuded tarbijatele kõrgemaid hindu, automüügituru surutist ning vanu ja ohtlikke sõidukeid teedel.

"Palju rohkem autosid hakatakse tootma uue ja ühtse standardi alusel, mis tähendab märkimisväärselt rohkem töökohti, töökohti, töökohti! Autotootjad peaksid haarama sellest võimalusest, sest ilma selle alternatiivita Californias peate oma ärid sulgema," ütles Trump.

California kuberneri Gavin Newsomi sõnul on Trumpi kava osa pikaajalisest poliitilisest vaenamisest. Kuberner lubas presidendi otsuse kohtus vaidlustada.

