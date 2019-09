Neljapäeva hommik on vaikne ja rõske ning maapinnalähedasi taimi katab külma öö järel hall. Päev tuleb vihmahoogudega, ennelõunal on sajupilvi enam Eesti lääne- ja idaservas, pärastlõunal mitmel pool.

Eeloleval ööl sajab Eestis kohati hoovihma ja on udu. Puhub loode- ja põhjatuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, maapinnal langeb kohati -2 kraadini, rannikul on sooja kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab hoovihma peamiselt Eesti lääne- ja idaservas. Mitmel pool on udu ja maapinnal hall. Tuul on mandril vaikne, saartel ulatub loodetuul 10 m/s. Õhutemperatuur on kolmest kraadist sisemaal 10 kraadini saarte rannikul.

Ennelõunal sajab hoovihma kohati, pärastlõunal mitmel pool. Tuul on mandril muutlik ja nõrk, saartel ja läänerannikul tugevneb loodetuul 7-12, puhanguti 17, õhtul kuni 20 m/s. Sooja tuleb 9-13 kraadi.

Reedel on Eesti itta taanduva madalrõhuala ja Kesk-Euroopast Läänemerele sirutuva kõrgrõhuharja vahel. Nii sajuhooge kui tugevat tuult jääb lääne poolt alates järk-järgult vähemaks. Öine õhutemperatuur on 2 kraadist sisemaal 10 kraadini rannikul, maapinnal on miinused, päeval tuleb sooja 9-12 kraadi.

Laupäeval saabub üle mere soojema õhuga madalrõhulohk, mis vihmapilvi läänest itta kannab. Pärastlõunal läheb lääne poolt taas selgemaks. Öö on jahe ja taimedele ohtlik, päevane õhutemperatuur tõuseb 9-15 kraadini.

Paar edasist päeva tulevad kuivemad, kuid soe, mis laupäeval Eestisse jõuab, võib siit ka sama kiirelt lahkuda. Põhjuseks Soome kohal tekkiv väike, aga äge madalrõhkkond, mis kagusse Venemaale liigub ning tugeva tuulega siit sooja kaasa viib. Päris kindel see muidugi veel pole.