Advokaadi mõrv läitis hirmu Hollandi muutumisest narkojõukude riigiks

Lisaks lasti kolmapäeva õhtul Amsterdamis teises tulistamises maha veel üks inimene, kuid politsei oletab, et kaks juhtumit pole seotud. Selles juhtumis tulistasid skuutril liikunud relvastatud isikud ohvri auto pihta.

Advokaat Derk Wiersum, 44-aastane kahe lapse isa, mõrvati tänaval peatselt pärast kodust lahkumist. Politsei jahib jalgsi põgenenud ja kapuutsiga dressipluusi kandnud isikut.

Wiersum oli advokaat Nabil B.-le, kes on tunnistaja suures hagis kahe Marokos sündinud mehe vastu. Kaksikut - Ridouan Taghit ja Said Razzoukit - on nimetatud Hollandi kõige tagaotsitavamateks kurjategijateks. Holland väljastas nende vastu rahvusvahelise vahistamiskäsu mõrva ja uimastitega kaubitsemise eest.

Peaminister Mark Rutte sõnul oli päise päeva ajal pealinna tänavatel toimunud mõrv ääretult murettekitav. Ta rõhutas, et politsei kontrollib olukorda.

Advokaat tapeti pärast Nabil B. venna mõrva. See tekitas küsimusi, miks polnud Wiersum paremini kaitstud.

Hollandi üks tuntumaid krimireportereid Peter de Vries ütles, et sellist olukorda pole Hollandis varem nähtud.

Amsterdami tuntakse marihuaanasse leebe suhtumise poolest, kuid linna tellitud ja varem septembris avaldatud uuringust selgus, et linnal on nüüd suur narkoprobleem.

Uuring pealkirjaga "Amsterdami teine pool" ütles, et "uimastitega seotud organiseeritud kuritegevus - allmaailm - omab meie linna üle märkimisväärset mõjuvõimu".

Hollandi ühe peamise politseinike ametiühingu hinnangul näitas advokaadi tapmine, et olukord Hollandis on väljumas kontrolli alt. "See kinnitab, et me elame narkoriigis," ütles politseinike ametiühingu NPB esindaja Jan Struijs. "See on rünnak õigusriigile."

NPB väljastas sarnase hoiatuse 2018. aastal. Tollal ütles ta, et valitsus ja poliitikud alahindavad riigis oleva kuritegevuse, korruptsiooni, ähvarduste ja rahapesu ulatust.