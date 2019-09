Trump on valmis Iraani ka sõjaliselt karistama

Tema sõnul kiitis Khamenei rünnaku heaks tingimusel, et see viiakse läbi nii, et Teherani seotust rünnakuga poleks võimalik tuvastada. USA president Donald Trump kehtestas Iraanile karmimad sanktsioonid Saudi Araabia naftarajatiste ründamise eest, kuid ei välista ka sõjalist vastust.

Maria-Ann Rohemäe