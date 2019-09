Tallinn nõuab ajalooliselt pritsimajalt reklaami ja ekraani eemaldamist

Tallinna linnaplaneerimise amet tahab, et Viru väljakul asuva ajaloolise pritsimaja küljest eemaldataks sobimatud reklaamid. Üks neist on Arena 14 baari "ülisuur digiekraan" ning teine Venus Clubi sissepääsu juures rippuv ööklubi reklaam.

Vastava märgukirja saatis linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk hoone omaniku AS-i Respectus Capital juhatuse liikmele Kaidi Vaiklale. Reklaami ja ekraani peavad eemaldama siiski rentnikud, Venus Clubi ja Arena 14 omanikud.

"Komisjon tutvus mälestisele omavoliliselt kinnitatud digiekraani ning hoone sissepääsu juurde metallkonstruktsioonile seatud Venus Club reklaami lahendustega ning leiab, et need lahendused varjavad ja segavad ehitismälestise vaadeldavust. Venus Club reklaamiga on kinni kaetud terve aken, selline lahendus häirib hoone vaadeldavust. Selliseid lahenduste kasutamise osas ei ole ka muinsuskaitse osakonnaga konsulteeritud," märgiti kirjas.

Ameti hinnangul tuleb eemaldada hoonelt ka Arena 14 "ülisuur digiekraan".

Ekraani kohta märgitakse, et ameti muinsuskaitse osakond on baaripidajaga konsulteerinud ja pakkunud ekraani vähendamist ning selle seadmist klaasi taha.

Arena 14 baari omanik, Liam Holding OÜ juhatuse liige Aimar Anton ütles ERR-ile, et linnaplaneerimise amet ei pakkunud neile mingit lahendust. "Lihtsalt ütlesid, et koristage ära ja ongi kõik," lausus ta.

Antoni sõnul väideti ameti poolt, et ekraan on paigaldatud fassaadile, aga see ei vasta tõele, ekraan on tema sõnul paigaldatud akna sisse.

Ekraan on tõesti paigaldatud framuugi ehk ukse kohal asuva eraldi akna ette. Just framuugilt eemaldamist amet nõuabki.

Ekraani baari omanik eemaldada ei taha, sest tema sõnul ei maksnud see "500 ega 5000 eurot, vaid ikka kõvasti rohkem". "Mingi lahendus tuleb leida," nentis ta.

Antoni sõnul võib vanalinnas ringi käies näha mitmes kohas ajaloolistel hoonetel ekraane, osa nendest on linna enda paigaldatud.

"Elu läheb ju edasi ja äkki ei peaks 200 aasta vanuses asjas (Pritsimajas) nii kinni olema. Käisin Milano kesklinnas sealse suurima kiriku (Duomo – toim.) juures, seal oli pool seina ekraani all," rääkis Anton .

Venus Clubi sissekäigu juures asuva suure reklaami kohta öeldakse märgukirjas, et omavoliliselt välja seatud reklaam tuleb teisaldada ning selleks on aega kaks nädalat peale teavituse edastamist.

"Juhul kui ette nähtud tähtajaks ei ole omavoliliselt välja toodud reklaame eemaldatud, pöördub muinsuskaitse osakond ettekirjutusmenetluse alustamiseks muinsuskaitseameti poole," märgiti kirjas.

Venusclub OÜ juhatuse liige Renar Pindel ütles ERR-ile, et nemad pole veel mingit otsust teinud. "Õnneks on veel kaks nädalat aega, nii et enne tahame nendega (linnaplaneerimise ametiga) kohtuda," lausus ta.

Vana-Viru tn 14 hoone ehk ajalooline pritsimaja on riikliku kaitse all olev ajaloomälestis.