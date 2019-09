Rakvere valla hinnangul on Sõmeru ristmik piisavalt ohtlik, et seda riigi toel ümber ehitada. Maanteeameti analüüs seda ei kinnita. Nüüd ootab vald ristmiku ümberehitamiseks abi riigihalduse ministrilt.

Sõmeru alevikus on mitmest maanteest ja kohalikest teedest moodustunud suure alaga ristmik, kus Tallinna-Narva maanteel liiklejatega kohtuvad Rakvere ja Pärnu suunal sõitjad ning omajagu närvi lisab ka kütusetankla lähedus.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvaku sõnul on ristmiku praegune liiklusskeem ülisegane. "Teiseks on seal ka kaldenurgad väga ohtlikud, õnneks pole inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtunud, kuid erinevad suured veokid on seal iga aasta ümber keeranud ennast, nii prügiauto, palgiauto, kui ka paar aastat tagasi põlevkivibensiini vedav auto," rääkis Nõlvak.

"Ja oleks sellest seal säde tekkinud, siis oleks hea ahelreaktsioon olnud – bensiini vedav auto, kohe kütusetankla, mis on seal kõrval, viis meetrit, ja siis juba Sõmeru aleviku majad," märkis vallavanem.

Teederägastiku saaks korrastada ja ohutuks muuta ehitades põhimaantee kõrvale ringristmiku, mille eskiisprojekt sai valmis kuus aastat tagasi endise Sõmeru valla ja maanteeameti koostöös.

Ringtee ehitus maksab aga peaaegu pool miljonit eurot. Rakvere vallale käib see üle jõu, kuid ka riigil on Sõmeru ristmikust tähtsamaid probleeme lahendada. Siht on võetud põhimaanteede neljarealiseks muutmisele ja lähiaastate teehoiukavas on Virumaalt vaid kaks objekti, need on 2+2 lõigu ehitus Aaspere ja Haljala vahel ning Sillamäe eritasandilise raudteeristmiku ehituse lõpetamine.

Teine võimalus on rõhuda Sõmeru ristmiku liiklusohtlikule olukorrale, kuid siin paneb käe ette maanteameti metoodika.

"Kui me vaatame ülevabariigilist pilti, siis ei ole see ristmik oma parameetritelt ja oma iseloomult, liiklusõnnetuste ja muu sinna juurde kuuluvaga analüüsi esimeses otsas, ta on pigem teises otsas ja sellepärast ei ole ta lähiaastate kavva meile sisse tulnud," rääkis maanteeameti strateegilise planeerimise teenistuse Ida strateegilise planeerimise juht Rainer Kuldmaa.

Rakvere vald üritab metoodikast läbi murda riigihalduse ministri abil, kellelt palutakse Sõmeru ristmiku lülitamist ülejärgmise aasta teehoiukavasse.

"See ristmik on ohtlik ja ega see metoodika on ju ka inimeste tehtud, võib-olla metoodikas on mõned olulised parameetrid kajastamata, mis tegelikult seda prioriteeti muudaks või selle reaalse ohtlikkuse välja tooks," rääkis vallavanem Nõlvak.

Maanteeamet ei saa kommenterida, kas otse poliitikute poole pöördumine Sõmeru ristmiku rekonstrueerimise prioriteeti seab, vähemalt kehtivad kavad ja metoodikad selleks lootust ei anna.