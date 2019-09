Reedel sajab kohati hoovihma

Reedel on vahelduv pilvisus ja kohati sajab hoovihma.

Öösel sajab mitmel pool hoovihma ning puhub karge loode- ja põhjatuul 3-11, puhanguti 17m/s. Õhutemperatuur on 0-8, maapinnal mitmel pool 0 kuni -2 kraadi, seega teedel on paiguti libeduseoht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikuks on ilm selginenud, vaid ida- ja lääneservas on taevas pilvisem ja neis paigus võib hoovihma sadada. Puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 1-8 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 9-12 kraadi.

Nädalavahetusel on hoovihma võimalus suurem kui uuel nädalal ning samuti on ka natuke soojem. Öösiti on nädalavahetusel keskmiselt 6 või 7 ja päeval 10 kuni 12 kraadi, aga esmaspäevast läheb veelgi jahedamaks.