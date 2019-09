Maailmakoristus toob välja miljonid inimesed

Fidži saarelt startiv ja Hawaii saarestikus lõppev Maailmakoristuspäev toob ühel ja samal päeval planeeti puhtamaks koristama inimesed 163 riigist.

Eelmise aastal 15. septembril toimus esimene Maailmakoristuspäev, millest võttis eestlaste kutsel osa 18 miljonit inimest 157 riigist. Korraldajad on veendunud, et tänavune Maailmakoristuspäev on veelgi suurem ning miljonid inimesed ja organisatsioonid tulevad kokku, et tõsta teadlikkust globaalsest prügiprobleemist ja innustada meid kõiki ühiselt leidma kriisile lahendusi.

Koristusaktsiooni staap on sel aastal Kosovos.

Sel aastal keskendub Maailmakoristus Eestis väikeprügile, milleks on näiteks sigaretikonid, pudelikorgid ja muu, mis tihti silmale "nähtamatu".

Oma koristuskoha saab registreerida aadressil www.maailmakoristus.ee