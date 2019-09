Arheoloogid leidsid Saaremal haruldase kullast ehtevõru

1700 aastat vanast ohverduspaigast leiti kohalikke luksuslikke ambsõlgi, osa hõbedast, osa hõbe- ja kuldplateeringuga ning samuti Skandinaavia-päraseid hõbeplaadikestega kaetud vöönaaste, kirjutab Saarte Hääl. Kõige unikaalsem leidudest on aga 3. sajandist pärinev massiivne kullast käe- või kaelavõru.

Otsimisrühma juhtinud arheoloogiadoktor Marika Mägi ütles Saarte Häälele, et Eesti arheoloogias on kuld haruldane ning nii massiivset kuldeset, pealegi nii peene töötluse ja ideoloogilise tähendusega, pole kunagi varem leitud ja seepärast pretendeerib see leid tõenäoliselt rahalises mõttes üldse kõige väärtuslikuma leiu tiitlile Eestis.

Kuid leid on ka oma arheoloogilise tähenduse poolest Mägi sõnul väga oluline ning esitab varasemast hoopis erineva pildi ajaarvamise esimestest sajanditest Eestis.