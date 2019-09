Kohaletulnutel ei õnnestunud "tulnukabaasi" väravat maha joosta

Facebooki naljana mõeldud üleskutsega lubas kaasa minna kaks miljonit inimest. Kohaliku šerifi teatel oli eri väravate juurde kogunenud siiski ligi poolteist tuhat inimest, kellest mõned innukamad ka vahistati. Ülejäänud kohaletulnud käitusid korralikult ning lõpuks mindi laiali.

Nevada "tulnukabaasi" juures toimus ka iga-aastane tulnukafännide festival.

Nimelt on palju inimesi, kes on aastakümneid uskunud, et Ameerika Ühendriikide vaitsus hoiab Area 51 sõjaväebaasis hukkunud humanoide ja nende lennumasinaid. See legend on andnud palju ainest ka mitmetele ulmefilmidele ja seriaalidele, nagu 1990ndatel toodetud kultuslik "Salatoimikud" ("The X-Files").