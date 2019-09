Pärnu Päikese kool sai paremaks muusikategemiseks annetuste toel võimenduse

Pärnu Päikese kool kandis varem toimetulekukooli nime ja nii teadsid kõik, et seal õpivad lapsed, kellel on raskusi toimetulekuga. Aga just see oli põhjus, miks kool sai uue nime, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd, tänu Eesti üliõpilaste ehitusmaleva (EÜE) tennise- ja golfisektsiooni tehtud korjandusele, said Päikese kooli lapsed uue helivõimenduse. EÜE tennisesektsioon on tegutsenud 14 aastat, golfisektsioon kuus aastat. Nende poole pöördus muusikaõpetaja Olavi Kõrre.

"Täna oleme jõudnud siia /.../ tänu Olavile, kes on ka siin, meie hulgas. Oli natuke Päikese koolil abi vaja. Heategevusliku korjandusega saavutasime selle, et Päikese koolil oleks oma uus võimendus," rääkis EÜE tennisesektsiooni liige Peeter Karpa.

"Pärnu Päikese kool on päikseline asi, meie üritus on suvine. Praktiliselt kõik osalejad andsid oma panuse ja umbes üle 1000 euro tuli raha kokku ja selle eest osteti võimendus. Meil on hea meel selle üle, et meil oli tore olla koos ja saime midagi teha Pärnule ja Pärnu lastele," rääkis EÜE golfisektsiooni liige Kalle Lahe.

EÜE 50. töösuve tähistati 2013. aastal Pärnus suure pidulikkusega. Nimetatud tennisesektsiooni ja golfisektsiooni kuuluvad EÜE vilistlased.