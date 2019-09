Sügis algab päikeselise ja vaikse, kuid jaheda ilmaga

Maailmakuulsa tänavakunstniku Banksy tööd on niivõrd hinnalised, et pakuvad huvi nii kunstikogujatele kui ka varastele. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, kuidas käivad kokku kommertslikkus ja tänavakunst ning mille poolest Tallinna ja Tartu tänavakunst eriline on.