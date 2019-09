Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et olen aastaid halduspoliitikaga tegelenud. Ometi ei mõista ma, kuidas saab mastaapset, pea kõiki Eesti elanikke puudutavat pensionireformi ette valmistada nii kiires tempos ja suletud viisil, nagu praegu valitsus nõuks võtnud on, kirjutab Rauno Vinni.