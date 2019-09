Prantsuse, Saksa, Itaalia ja Malta ministrid loodavad tuua lõpu pikkadele läbirääkimistele, mille pidamise ajal on paadipõgenikud pidanud vahel nädaid merel ootama.

Automaatne jaotamissüsteem oleks ajutine lahendus ajani, mil praegune nn Dublini menetlus ümber tehakse. Praeguse süsteemi kriitikud ütlevad, et see seab ebaõiglase koorma niinimetatud rinderiikidele nagu Itaalia, Malta, Kreeka ja Hispaania.

Itaalia uus euroopameelne valitsus üritab kiirelt liikuda edasi endise parempoolse siseministri Matteo Salvini käremeelsest pagulaspoliitikast, mille järgi suleti põgenikelaevadele Itaalia sadamad.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ja Prantsuse president Emmanuel Macron tegid läinud nädalal kohtudes üleskutse reformida Euroopa praegust põgenikepoliitikat. Nende arvates tuleks põgenike vastuvõtmisest keelduvaid riike trahvida.

Märgina sellest, kuidas asjad viimastel nädalatel muutunud on, lasi Itaalia pühapäeval Messinas maabuda põgenike päästelaeval Ocean Viking, mis kandis 182 merelt päästetud inimest.

Itaalia otsus "tegi lõpu viis päeva kestnud asjatule kannatusele", teatasid heategevused SOS Méditerranée ja Piirideta Arstid (MSF), millele laev kuulub.

"On vastuvõetamatu, et inimesed, kes on elanud üle selle väga ohtliku mereületuse... jäävad enne pelgupaiga leidmist päevadeks ja vahel nädalateks merele lõksu," ütles laeva otsimis- ja päästemissioonide koordinaator Nicola Stalla. "On pakiline, et jõutaks Euroopa leppeni, mis paneb neile korduvatele vastasseisudele punkti," lisas ta.

Mitteametlikul välis- ja siseministrite kohtumisel juunis leppisid 15 riiki kokku "Euroopa Solidaarsusmehhanismi" loomises.

Horvaatia, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Saksamaa, Leedu, Luksemburg ja Portugal lubasid sellest aktiivselt osa võta.

Esmaspäevasel kohtumisel Maltas üritatakse otsustada, kuhu päästetud põgenikke ümberasustada ja kas see kataks ainult sõja ja tagasikiusamise eest pagejaid või ka majandusmigrante.

Prantsusmaa ja Saksamaa on väidetavalt valmis vastu võtma 25 protsenti Vahemere alustelt päästetud põgenikest. Itaalia võib vastu võtta 10 protsenti uutest saabujatest.

Vahemere kaudu Euroopasse jõudvate põgenike hulk on paari aastaga järsult kukkunud. ÜRO pagulasameti andmeil saabus mullu 115 000 põgenikku. 2017. aastal oli neid 170 000 ja 2015. aastal üle miljoni.

Malta siseminister Michael Farrugia kurtis pühapäeval, et Euroopas napib rändes solidaarsust.

"Kui see ei muutu, siis ma ei näe, kuidas migratsiooni küsimus lahendatakse," ütles ta väljaandele Times of Malta. "Kahjuks näen seda muutumas tulevatel aastatel liikmesriike lõhestavaks küsimuseks."

Malta kõnelustel osaleb ka Euroopa rändevolinik Dimitris Avramopoulos ja EL-i eesistujariigi Soome siseminister.