Laupäeval pärast kella 22 läks 65-aastane G4S-i turvatöötaja Väino Harjumaal Rae vallas asuva tankla teenindusjaama. Sinna sisenes ka kaks 20. eluaastates meest. Mõlemad olid silmnähtavalt joobes. Üks neist üritas kohviautomaadist kuuma jooki võtta, kuid ei saanud sellega joobeseisundi tõttu hakkama ning hakkas aparaati togima. Turvatöötaja kutsus mehe korrale ja näitas ette, kuidas automaadist kohvi saada.

Kui mehed olid oma kohvi eest tasunud, väljusid nad teenindusjaamast. Seejärel juhtis tankla klienditeenindaja turvatöötaja tähelepanu sellele, et mehed tulid tanklasse kaubikuga, ent mõlemad on joobes. Turvamees otsustas mehi takistada: ta läks välja kaubiku juurde ja ütles neile, et nad sõitma ei hakkaks, võttes sõiduki võtme enda kätte.

Rooli taga istunud purjus mees aga turvatöötajat kuulda võtta ei tahtnud ja haaras võtmed tagasi. Väites, et turvatöötajal pole õigust sekkuda, käivitas ta valge Toyota kaubiku. Turvatöötaja keeras seepeale kaubikul süüte välja ja võttis võtme taaskord ära. Selle peale kaubikujuht ärritus ja ründas turvameest, kes asus ennast kaitsma, surudes mehe asfaldile. Sel ajal, kui turvatöötaja juhtunust politseid teavitas ja abi kutsus, ründas teda selja tagant kaubiku juhi kaaslane. Temastki sai turvatöötaja jagu. Järgmisena üritas kaubikujuht põgeneda, kuid turvatöötaja ei lasknud tal minema joosta.

Kaubikujuht hakkas vastu ka kohale kutsutud politseinikele, mistõttu panid nad 27-aastasel mehel käed raudu ja toimetasid ta jaoskonda. Meest kahtlustatakse mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis. Seadus lubab sellise rikkumise eest karistada kriminaalkorras rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kaubikujuhi kaaslase andmed fikseeriti ja temal lubati koju minna. Valge Toyota kaubik viidi puksiiriga politsei parklasse.

"Väino oma julguse ja enesekindlusega peatas järjekordse ohtliku roolijoodiku, et Eesti oleks turvalisem. Tema otsustav tegutsemine on kindlasti eeskujuks. G4S patrullid aitavad igal aastal tabada kümneid inimesi, kes on joobeseisundis rooli istunud," ütles G4S Eesti valvedivisjoni direktor Villu Õun. "Meil kõigil on õigus sekkuda, kui märkame, et keegi tahab pärast alkoholitarvitamist rooli istuda."

G4S siiski hoiatab, et enne õigusrikkuja peatamist tuleb alati olukorda hinnata, vältimaks enda asjatut ohtu seadmist.

"Turvatöötajal on korrarikkujatega tegelemiseks väljaõpe, abivahendid enda kaitsmiseks ja paremad võimalused kiireks abikutsumiseks," lisas Õun.