Tallinn andis sügiseks pealinna tiitli üle Narvale

Koos aastaaja vahetumisega rändas valitsemisõigus suvepealinnast Pärnust piirilinna Narva, kuhu see jääb talve alguseni 22. detsembril.

Pealinnaõiguste üleandmise tseremoonial osalesid Tallinna kõrval ka Eesti talvepealinna Otepää, kevadpealinna Türi ja suvepealinna Pärnu esindajad.

"Viimase aasta jooksul on Narva linn olnud kahtlemata terve Eesti tähelepanu keskpunktis. Julgen väita, et kogu Eesti rahvas jaguneb nüüd Narvat äsja külastanuteks ja nendeks, kes alles plaanivad seda teha. Kummardus Narva elanikele, kes oma igapäevatööga ja armastusega kodulinna vastu muudavad Narva kohaks, mis ei jäta kedagi ükskõikseks. Loodan, et sügispealinna tiitel annab selleks veelgi rohkem jõudu ja inspiratsiooni," ütles Svet.

Esmakordselt kandis Narva Eesti sügispealinna tiitlit 1999. aastal, kuid järjepidevalt antakse koos aastaaja vahetumisega valitsemissau Narvale alates 2009. aasta sügisest. Kolme kuu jooksul pakutakse linnas mitmekesist kultuuri- ja spordiprogrammi.