Diabeedivastast ravimit Mediator arstid enam välja ei kirjuta ning selle turustamine lõpetati kümme aastat tagasi. Kuigi mõeldud eelkõige diabeedivastasena, reklaamiti Mediatorit kui kaalulangetamise rohtu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aastatel 1976 kuni 2009 kirjutati ravimit viiele miljonile inimesele. Süüdistuse kohaselt varjas Servier ohtlikke kõrvalmõjusid südamele ja kopsudele ning varjamist toetas riiklik ravimisohutuse agentuur. 2010. aastal valminud raporti kohaselt võis kõrvalmõjude pärast surra üks kuni 2000 inimest.

"Protsess on erakordne juba oma ohvrite arvu poolest. See on eriti raske olukord nendele kümnetele tuhandetele inimestele, kuigi meie oleme tuvastanud 5000-6000 ohvrit," ütles 1650 ohvri advokaat Jean-Christophe Coubris.

"Servier hävitas mu elu, kõik, mu töö. Armastasin oma tööd, meeldisin inimestele ja nüüd pole mu elu enam endine. Olin täis elurõõmu, elegantne ja kandsin kontsi. Nüüd on mul raske end riietadagi. Mu lapsed, mu abikaasa riietab mind, ta aitab mul duši all käia," kirjeldas Mediatori väidetav ohver Paquita Guardiola.

Ravimifirma advokaadi sõnul ei teadnud ettevõte probleemidest enne kui 2009. aastal, mil ravimiamet peatas Mediatori turustamise ühe kopsuarsti korduvate hoiatuste peale. Alles aasta hiljem selgus põhjus, kui asjasse süüvinud arst avaldas raamatu "Mediator 150mg, kui palju surmasid?".

"Loodan, et see kriminaaljuhtum lõpetab kollektiivse pimeduse valgekraede kuritegude suhtes, eriti mis puutub ravimikuritegevusse. See pole lihtsalt võimalik," ütles vilepuhuja Irene Frachon.

Vabandused esitanud Servier' juhte süüdistatakse tapmises, tahtmatus vigastamises ja pettuses. Ravimiohutuse agentuuri süüdistatakse hooletusest surmade ja vigastuste põhjustamises.

"Ootame, et protsess valgustab täpseid fakte ja jagatud vastutust ning selgitab põhjused, mis viisid tragöödiani. Kõige tähtsam meie jaoks on võimalus kaitsta end avalikkuses ja näidata, et me ei ole kedagi eksiteele juhtinud," rääkis Laboratoires Servier' president Olivier Laureau.

Kohtuprotsess kestab eeldatavasti kuus kuud.