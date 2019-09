Nimetalgud: 18 taime ootab rahvalt eestikeelseid nimesid

Tartu botaanikaaias kasvab palju taimi, millel ladinakeelne nimi on olemas, kuid eestikeelset nime pole neile veel välja mõeldud. Kui muidu paneb taimedele nimed botaanika terminoloogia komisjon, siis nüüd on botaanikaaed otsustanud lasta kätt proovida ka kõigil teistel.

"Teada on üle 300 000 taimeliigi üle maailma ja paljukest nendel pole eestikeelset nime veel. Kaasa arvatud need taimed, mis kasvavad Tartu Ülikooli botaanikaaias, neil pole eestikeelset nime veel. Hetkel on siin võimalik tutvuda 18 taimega, mis on meil siin ka üle botaanikaaia territooriumi laiali," kutsus botaanikaaia vanemaednik Sten Mander inimesi üles nime otsivate taimedega tutvuma minema.

Mõned reeglid taimedele nime otsimisel siiski on ja näiteks lihtsalt iseenda nimega ühtegi taime ilmselt ristida ei õnnestu.

"Need on lihtsad põhitõed. Lähtutakse kas siis taime morfoloogiast, tema nimetajast, kuidas teda on traditsiooniliselt kasutatud, kõik sellised lihtsad momendid, millele toetuda," ütles Mander. "Hetkel ise ei ole saanud mahti mõelda neid nimesid, aga näiteks ühe puu ristis mul poeg moosipuuks. Kui neid vilju süüa, mida kindlasti ei jätku kõikidele külastajatele, siis see maitse meenutab tõesti sellist põhjakõrbenud moosi."

Lõpliku valiku pakutud nimede seast teeb siiski botaanika terminoloogia komisjon. Oma ettepanekuid saab Tartu botaanikaaiale esitada tuleva reedeni.