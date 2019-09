Lähiajal on ilm kõle. Selgemad ööd on miinukraadides ja varajastel hommikutundidel tuleb märgadel teelõikudel valmis olla libeduseks.

Teisipäev toob pilvi juurde. Suurt sadu ei tule, aga veidi vihma või lumekruupe võib poetada.

Kolmapäevaks tuleb niiskust juurde ja sajuhooge on enam, eriti Eesti põhja- ja idasas ning siis on sooja vaid 6-7 kraadi. Eesti edela- ja lõunaserva ei tarvitse paksemad pilved jõuda ning termomeetrinäidud kerkivad üle 10 piiri.

Eeloleval ööl võib kohati kas üksikuid sajuhooge või udu tulla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, vaid põhjarannikul ja Eesti idaservas ulatub loodetuul 4-8, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, sisemaal kohati kuni -3, rannikul kuni +8 kraadi.

Teisipäeva hommikul on ka üksikud sajuhood võimalikud. Tuul on nõrk, vaid Virumaa rannikul võib olla põhjatuule iile 12 m/s. Õhutemperatuur on 2-8 kraadi, pole välistatud, et mõnes kohas ka 0 ümber.

Päev on päikese ja pilverünkadega. Mõnest võib ka lühiajaline sajuhoog tulla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja tuleb 6-11 kraadi.

Kolmapäeval on vihmahooge enam, eelkõige Harju, Viru- ja Jõgevamaal. Sajupilvede all on sooja vaid 6-7 kraadi, päikeselisemates paikades üle 10 kraadi.

Neljapäev ja reede on kõrgrõhkkonna taktikepi all selgema taevaga. Ööd on õige külmad, temperatuur on kas 0 ümber või lausa 1-3 külmakraadi. Päike aitab aga päeval õhu üle 10 kraadi kütta.

Laupäeval laieneb madalrõhkkond üle mere, see toob vihma ja soojema õhumassi.