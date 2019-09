Lockheed ehitab NASA-le veel kolm kosmosekapslit Kuu-missiooni jaoks

Leping näeb ette esimese etapina kolme kapsli ehitamist 2,7 miljardi dollari eest Artemise missioonideks III-V. Iga kapsel võib kanda nelja astronauti.

NASA kavandab veel kolme kapsli tellimist 2022. rahandusaastal missioonideks VI-VIII, eraldades selleks ühtekokku 1,9 miljardit, ütles kosmoseagentuur avalduses.

Hiljem võidakse tellida Lockheedilt veel kuus kosmosekapslit.

"See leping tagab Orioni tootmise järgmise aastakümne vältel, näidates NASA panustamist jätkusuutliku kohaloleku loomiseks Kuul, et tuua tagasi uued teadmised ja valmistuda astronautide saatmiseks Marsile," ütles NASA juht Jim Bridenstine.

Kosmosekapsel Orion peab võimaldama astronautide toimetamist Kuule ja tagasi ning peab olema suuteline reisima Marsile ja veelgi kaugemale.

Bridenstine'i sõnul on Orion välja töötatud spetsiaalselt süvakosmose missioonideks astronautidega ning see on tähtis osa NASA taristust Kuu-missioonide Artemis ja tulevaste päikesesüsteemi uurimisretkede jaoks.

Orion kapslid peavad olema taaskasutatavad vähemalt ühe korra.

Praegu on NASA Kuu-missiooni programm Artemis graafikust maas, peamiselt probleemide tõttu raskeraketi SLS ehitamisel.

Artemis I missioon, mis on mehitamata, on kavas 2020. aastal. Esimene mehitatud lend, Artemis II, peaks aset leidma 2022. aastal.