Uudisteportaali Objektiiv taga seisva sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) sissetulekutest ainult kolmandik on avalikkusele teada, kaks kolmandikku tuleb aga varjatud allikast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eelmisel aastal annetati SAPTK-le 351 350 eurot, millest umbes 87 000 eurot tuli annetuskampaaniate käigus väikeannetajatelt ja veel 25 000 lisasid omalt poolt sihtasutuse juhi Varro Vooglaiu sõnul kaks suuremat toetajat, kirjutab Eesti Päevaleht.

Seega sai SAPTK väikeannetajatelt ja kahelt suuremalt toetajalt kokku 112 000 eurot, mis on aga üksnes 32 protsenti SAPTK eelarvest. "Kaks kolmandikku SAPTK-le tehtud annetustest tuleb aga avalikkusele täiesti teadmata allikast," tõdes EPL.

Vooglaid keeldus vastamast EPL-i küsimusele, kust tuleb ülejäänud SAPTK-le laekunud raha.

Hiljem avaldas Vooglaid Objektiivi lehel teema kohta pikema selgituse, milles põhjendas muude annetajate mitteavaldamist nende privaatsuse kaitsega ja sellega, et nad võivad sattuda kriitika alla. Samas rõhutas ta, et erinevalt paljudest teistest vabaühendustest ei sõltu SAPTK riigi toetusest ning Objektiivi väljaandmise kulud on täielikult kaetud annetustega.