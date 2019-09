Toitlustusfirma Frens lõpetas tegevuse

Harju maakohus võttis menetlusse pankrotiavalduse Frens Catering kaubamärgi all tegutsevalt osaühingult Lauake Kata End, millel on üle 38 000 euro suurune maksuvõlg, kirjutab Äripäev.



Frensi kaubamärki on kasutanud ka ettevõtted AS Ääretaga, Toitlustusteenused OÜ, Tirin OÜ ning Äripäeva teatel on neil kokku riigi ees üle kahe miljoni euro maksuvõlgasid.

Frensi kodulehel on teade, et Frens Catering on suletud alates 9. septembrist 2019.