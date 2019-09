Teisipäevasel istungil on plaanis arutada vaid protseduurilisi küsimusi, selle vaidluse käigus ei laskuta parvlaev Estonia uppumist puudutavatesse küsimustesse ega muusse, mis puudutab laeva ennast.

Kevadel andsid laevahuku ohvrite omaksed Rootsist Eesti riigi kohtusse ning nõudsid 852 inimelu nõudnud katastroofi uut uurimist. Hagis toodi välja ridamisi vastuolusid laevahuku ametlikus versioonis.

Kui siiani on valitsused keeldunud uuest sukeldumisest eeskätt just vrakile kehtestatud hauarahu tõttu ja põhjendusega, et see traumeeriks omakseid, siis rootslaste hagi toetab täielikult ka Eesti hukkunute lähedaste esindusühing Memento Mare.