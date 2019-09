Põhja-Sakala volikogu avaldas vallavanemale umbusaldust

Umbusalduse poolt hääletas 13 ja vastu kuus volikogu liiget.

Umbusaldusavalduse Aavasalu vastu esitas 15 volikogu liiget.

21-liikmelise volikogu enamuse arvates ei käi vallavolikogu ja vallavalitsus ühte jalga, samuti puudub nendevaheline usaldus. Ka ei vasta umbusaldajate arvates ootustele Tõnu Aavasalu juhtimisstiil ja isikuomadused.

Umbusaldajad leiavad, et Tõnu Aavasalu on vallavanemana küll taganud ühinemisjärgse valla igapäevase juhtimise ja elanike teenindamise, kuid nüüd on aeg aktiivselt ette valmistada erinevate valdkondade strateegilisi arengusuundi ja -dokumente.

"Need tegevused eeldavad teistsugust vallajuhtimist," leiavad umbusaldajad.

Tõnu Aavasalu on Põhja-Sakala vallavanem alates 2107. aasta oktoobrist.

Vallavolikogu teisipäevasel erakorralisel istungil on plaanis valida ka uus vallavanem, kelleks saab ajalehe Sakala andmeil volikogu aseesimees, Pilistvere koguduse diakon Hermann Kalmus.

Volikogu istungi eel toimus vallamaja ees pikett vallavanem Tõnu Aavasalu jätkamise toetuseks: