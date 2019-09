"Pealtnägija": M.V. Wooli kalatehase bakteri põhjustatud listerioosi on Eestis surnud kaks inimest

Eesti kalatehases M. V. Wool pesitsev listeeriabakter on nakatanud Eestis üheksa inimest, kellest kaks on surnud.

Mitme riigi uuringud viitavad, et Tallinna külje all Harku lähistel tegutseva M. V. Wooli kalatehases möllab muteerunud ja väga agressiivne listeeriabakter. Senistel andmetel on nakatunuid üle Euroopa juba 26, neist kuus inimest suri. Seejuures Eestis on sama kalatehase toodangust saadud listeeriabakter nakatanud üheksa inimest, kellest kaks on surnud, selgub "Pealtnägija" kolmapäeval eetrisse minevast loost.

Veterinaar- ja toiduameti tellitud geneetilised analüüsid tuvastasid, et agressiivne ja nakkav listeeriabakter ST1247 pärineb Eesti suurima kalatootja M. V. Wooli tehasest. Konkreetse tüvega baktereid on leitud nii kalatehase tootmishoonest kui ka haigestunud inimestelt.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on kalatehas inspektorite valvsa tähelepanu all ja hetkel kontrollitakse põhjalikult iga tehasest väljuvat tootepartiid.

"Ilmselgelt on sinna ettevõttesse mingil hetkel sattunud üsna süütu listeeriamonotsütogenees, see võis olla kolm-neli aastat tagasi, aga võimalik, et ebapiisavate [puhastus]meetmete tulemusena on see mutatsioon seal toimunud ja on välja kujunenud persistortüvi ehk tüvi, mis on ainult sellele konkreetsele kohale omane," selgitas Kalda.

Kalatehas eitab süüd

M. V. Wooli kalatehase omanik ja juhataja Mati Vetevool eitab kategooriliselt, et ohtlik bakter on pärit nende tehasest, vaid peab süüdlaseks Norra ja Soome kalakasvatusi, kust bakter tema väitel nende tehasesse jõudis.

"Mina absoluutselt ei ole sellega nõus, et see bakter on meie bakter. Ta tuleb kalakasvatusest sisse, ta ei ole arenenud meil, ka kalakasvatusest sissetulev tüvi võib jääda meile. Igal öösel on meil kalatehase täielik pesu ja me hävitame absoluutselt kõik bakterid oma puhastuse käigus," põhjendas Vetevool. "Ei ole võimalik, et meie mürgitame kedagi. Mitte ühtegi sellist asja pole võimalik, see on absoluutselt alatu laim."

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul ei pea Vetevoolu jutt aga paika.

"Uuringud näitavad, et seda konkreetset tüve esineb ainult sellest ettevõttest väljastatud toodangust, seda esineb selle ettevõtte keskkonnas ehk siis teda on leitud tootmisruumidest, tootmisvahenditelt, aga teda - nagu korra mainisin - ei ole sellesse ettevõttesse sisse tulnud sellisel kujul, selle konkreetse DNA tüvega," põhjendas Kalda.

Möödunud aastal tabas Eestit ootamatu listeeriapuhang, mille käigus haigestus 28 ja suri seitse inimest. Veterinaar- ja toidulabori molekulaaranalüüsi osakonna juhataja Taavi Riit ütles, et värskete analüüside põhjal on võimalik osa neist juhtumitest seostada just M. V. Wooli tehasega.

"Kindlasti kõik teavad ka seda, et DNA põhjal saab ju tuvastada ka inimesi, konkreetselt hukkunuid, kindlaks teha kurjategijaid, tuvastada inimestevahelist sugulust. See põhimõte on bakterite puhul täpselt sama," ütles Riit. "Meil ei ole küll praegu ühtegi põhjust kahelda selles, et just antud tootja toodang on põhjustanud selle puhangu."

Listerioos on raske nakkushaigus, mida põhjustab bakter listeria monocytogenes, mis on eriti ohtlik rasedatele, vastsündinutele, vanuritele ja teistele nõrga tervisega inimestele.

Pikem lugu tuleb kolmapäevases "Pealtnägijas".