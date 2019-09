Lähipäevad toovad niiskust ja jahedust

Saabuv öö on pigem pilvine ja mitmel pool sajab hoovihma ning mõneti võib ka udu tekkida. Tuul on sisemaal muutlik, puhudes saartel ja rannikul

lõunakaarest 4-10, puhanguti kuni 12 m/s. Temperatuur on 0 kuni 5 kraadi sisemaal, rannikul kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva hommikul sajab Põhja-, Kesk- ja Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub

lõuna- ja edelatuul 2-8 m/s. Soojakraadid jäävad 2 kuni 9 kraadi vahemikku.

Päeval on taevas nii pilvi, päikest kui hoovihma. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 m/s. Temperatuur on jahedaim Narvas, kus sooja on vaid 7 kraadi, ulatudes kuni 13 kraadini saartel.

Järgnevatel päevadel on ilm üsna sarnane. Päeval on vahelduv pilvisus keskmiselt kuni 13 kraadiga, kusjuures laupäev on selle nädala vihmaseim. Öine keskmine temperatuur on muutlikum, tuues neljapäeval ja reedel väikesed miinuskraadid, kuid pühapäeva öö peaks taas pisut soojem olema.